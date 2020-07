Umfrage: Radio für Autofahrer weiter wichtigste Informationsquelle

Das Radio ist für Autofahrer in Deutschland weiterhin die wichtigste Quelle für Verkehrsinformationen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

91 Prozent hören demnach in den Verkehrsnachrichten, ob auf ihrer Strecke Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 61 Prozent setzen dafür auf ein klassisches Navigationsgerät, welches damit noch immer deutlich vor Navigations-Apps für das Smartphone liegt, die von 16 Prozent der Fahrer genutzt werden.



Demnach hat sich jeder Fünfte (20 Prozent) eine Staumelder-App auf das Smartphone oder Tablet geladen. Lediglich sechs Prozent schauen auf der Internetseite von Automobilclubs nach, ob auf ihrer Route ein Stau droht. Fünf Prozent holen sich die Informationen auf Verkehrs-Websites im Netz. Einen Stau-SMS-Service nutzen vier Prozent. Das Thema Stauvermeidung hat unter den Auto- und Motorradfahrern in Deutschland insgesamt eine große Bedeutung: So geben 96 Prozent an, sich grundsätzlich über das Verkehrsgeschehen zu informieren.

Datenbasis: Für die Erhebung befragte Bitkom Research im Juni 2020 insgesamt 1.002 Bundesbürger ab 16 Jahren, darunter 793 Auto- und Motorradfahrer. Die Frage lautete: "Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie, um sich über Staus zu informieren?"

Quelle: dts Nachrichtenagentur