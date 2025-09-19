Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Celle: Feuer auf öffentlicher Toilette

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Celle
Bild: Feuerwehr Celle

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einer gemeldeten Verpuffung in einer Toilettenanlage im "Französischen Garten" alarmiert. Das Gebäude sollte verraucht sein, es war nicht bekannt, ob sich noch Personen in den Räumen befinden.

Bild: Feuerwehr Celle
Bild: Feuerwehr Celle

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung der Toilettenanlage fest. Es befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Als Ursache stellte die Feuerwehr eine brennende Rolle Toilettenpapier fest.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Celle (ots)

