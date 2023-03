Hamburg-Alsterdorf: Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen

Am Donnerstag gegen 21 Uhr schossen ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche. Das teilte die Polizei am Abend mit. Mehreren Medienberichten zufolge sollen sechs Menschen erschossen worden sein, weitere Personen wurden schwer verletzt.

Die Straßen im Bereich Groß Borstel, Deelböge und Umgebung wurden umfangreich abgesperrt. Die Polizei mahnt Anwohner an, im Gefahrenbereich den derzeitigen Aufenthaltsort nicht zu verlassen und sich vorläufig nicht ins Freie zu begeben.

"Nehmen Sie gefährdete Personen vorübergehend bei sich auf. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Warnen Sie andere Personen, um den Zutritt zum Gefahrenbereich zu verhindern", schreibt die Polizei. Es wird dazu geraten den abgesperrten Bereich weitreichend zu umfahren sowie den den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. "Falls Sie relevante Beobachtungen gemacht haben, informieren Sie die Polizei (110). Telefonieren Sie nur im äußersten Notfall, damit die Leitungen nicht zusammenbrechen", heißt es in der Gefahrenmeldung. Quelle: dts Nachrichtenagentur