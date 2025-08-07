Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
LOTTO 6aus49: neuer Millionär in NRW

LOTTO 6aus49: neuer Millionär in NRW

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 10:54 durch Sanjo Babić
Bild: WestLot to Fotograf: (c) Anton Minayev
Bild: WestLot to Fotograf: (c) Anton Minayev

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird in der Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 zum Millionär. Seinen Glückstipp hatte er im Internet abgegeben.

Millionär mit "Sechs Richtigen"

Wenn der Nordrhein-Westfale, der am 6. August mit seinem Internet-Tipp die Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 getroffen hat, von seinem Glück erfährt, wird er vielleicht erstmal einen längeren Sommer-Urlaub planen oder diesen kurzfristig verlängern. Das würde jetzt locker drinsitzen: Denn der Neu-Millionär erhält für seinen Glückstipp mit "Sechs Richtigen" 1.277.550,70 Euro.

Jackpot bei LOTTO 6aus49 geknackt

Bei den am Mittwoch ermittelten Gewinnzahlen 4, 17, 20, 32, 35 und 42 fehlte dem NRW-Tipper nur die richtige Superzahl "8", um den Jackpot zu knacken. Dies gelang dafür einem Spielteilnehmer aus Bayern. Dieser erhält jetzt 17.990.864 Euro.

Quelle: WestLotto (ots)

