Bayern: Mann von eigenem Auto überrollt und dann ertrunken

Im niederbayerischen Neustadt an der Donau ist am Samstagmorgen ein 64-Jähriger von seinem eigenen Auto überrollt worden und dann ertrunken.

Der Mann hatte am frühen Morgen sein Fahrzeug an einer schräg zum Ufer der Donau führenden Stelle abgestellt. Als der Pkw ins Rollen geriet, stellte sich der Mann vor das Fahrzeug und versuchte, es zu stoppen. Das gelang ihm nicht, stattdessen wurde er vom Pkw überrollt und unterhalb der Wasserlinie eingeklemmt. Zu Hilfe geeilte Passanten konnten den Mann nach mehreren Minuten befreien und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die vom alarmierten Rettungsdienst fortgesetzt wurden. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Quelle: dts Nachrichtenagentur