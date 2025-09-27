Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Polizeigewerkschaft lehnt Bundeswehr-Einsatz zur Drohnenabwehr ab

Polizeigewerkschaft lehnt Bundeswehr-Einsatz zur Drohnenabwehr ab

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 12:41 durch Sanjo Babić
Ein russisches Flugabwehrraketensystem Panzir-S (Archivbild)
Ein russisches Flugabwehrraketensystem Panzir-S (Archivbild)

Bild: Sputnik / Alexei Kudenko

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur wendet sich eine Polizeigewerkschaft gegen Pläne, die Bundeswehr zur Drohnenabwehr im Inland einzusetzen.

Verwiesen wird auf die Trennung von innerer und äußerer Sicherheit. Gefordert sind bessere Ausstattung und klare Polizeibefugnisse. Der Vorstoß stößt in Teilen der Politik auf Zustimmung, anderswo auf Widerspruch.
Verfassungsfragen treten erneut in den Vordergrund. Juristen mahnen eine saubere Abgrenzung der Zuständigkeiten an.

Quelle: ExtremNews

