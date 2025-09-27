Polizeigewerkschaft lehnt Bundeswehr-Einsatz zur Drohnenabwehr ab

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur wendet sich eine Polizeigewerkschaft gegen Pläne, die Bundeswehr zur Drohnenabwehr im Inland einzusetzen.

Verwiesen wird auf die Trennung von innerer und äußerer Sicherheit. Gefordert sind bessere Ausstattung und klare Polizeibefugnisse. Der Vorstoß stößt in Teilen der Politik auf Zustimmung, anderswo auf Widerspruch.

Verfassungsfragen treten erneut in den Vordergrund. Juristen mahnen eine saubere Abgrenzung der Zuständigkeiten an.

Quelle: ExtremNews