79-Jährige sitzt über 50.000 Kilometer im Fahrradsattel, um Spenden zu sammeln

Mit ihren 79 Jahren ist die pensionierte Kinderärztin Dr. Marta Binder eine absolute Ausnahmeerscheinung, denn seit 2013 fährt sie quer durch Deutschland, um Spenden zu sammeln. Über 50.000 Kilometer hat sie dabei schon im Sattel zurückgelegt. Das schaffen bei bundesweit rund 19 Millionen Menschen im Rentenalter geschätzt nur wenige Tausend Senioren.

Für jeden ihrer gefahrenen Kilometer erhält Marta Binder Spendengelder von Unternehmen und Privatpersonen. So sind bereits über 375.000 Euro zusammengekommen, die Marta Binder als Botschafterin der Hilfsorganisation Opportunity International Deutschland erradelt hat. Mit den Spenden werden sogenannte Microschools in Ghana gefördert.

In diesem Jahr zählt ihr Tacho bereits 4.900 Radkilometer. 5.555 Kilometer sollen es werden, ohne Rücksicht auf Wind und Wetter oder Streckenprofil: Kommt ein Anstieg in die Quere, ist das Absteigen und Schieben keine Niederlage mehr, sondern kluges Training: "Wird es anspruchsvoller, steige ich ab. Dann muss ich eben schieben, that's life. Die Zeiten, wo es mir tiefe Kerben in das Selbstbewusstsein geschlagen hat abzusteigen, sind vorbei", sagt sie gut gelaunt. Ihre Motivation lässt auch mit 79 Jahren nicht nach, denn neben dem eigenen Wohlbefinden gibt ihr das Wissen, mit ihren Radkilometern den Kindern in Ghana eine Zukunft zu ermöglichen, Kraft für jeden einzelnen Kilometer.

Ein Besuch in Hannover bei der Wertgarantie Group ist jedes Jahr auf ihren Spendentouren regelmäßig Pflicht. Pro gefahrenem Kilometer unterstützt die Unternehmensgruppe Marta Binder mit einem Euro. Zudem ist ihr Rad mit dem Komplettschutz des Bike-Versicherers und Leasing-Anbieters linexo by Wertgarantie abgesichert, sodass sie sich keine Sorgen um Reparaturkosten machen muss.

"Seit diesem Sommer sind wir mit linexo offizieller Mobilitätspartner von Hannover 96", berichtet Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstandsvorsitzender, beim Treffen mit Marta Binder. "Während das Team von 96 um den Aufstieg in die erste Bundesliga kämpft, freut es mich heute zu sehen, dass wir mit Dr. Marta Binder bereits in der Champions League unterwegs sind. Das gilt sowohl für ihren sportlichen Einsatz auf dem Rad als auch für ihr nicht nachlassendes Engagement und ihren Willen. Wir sind stolz darauf, sie seit Jahren unterstützen zu dürfen und freuen uns auf weitere Besuche in den kommenden Jahren!"

Quelle: Wertgarantie (ots)