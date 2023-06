Münster: Betrugsmasche - Warnung vor falschem Bankmitarbeiter

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Derzeit spricht ein Mann vorrangig ältere Menschen an und gibt sich als Bankmitarbeiter aus. Unter dem Vorwand, dass versucht wurde vom Konto widerrechtlich Geld abzuheben und er nun die Karte überprüfen müsse, versucht er, an die Daten der Angesprochenen und in deren Wohnung zu kommen.

Die Polizei rät, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen oder Details zu Konten zu übermitteln. Im Zweifelsfall Vertrauensperson hinzuziehen und die Polizei alarmieren. Quelle: Polizei Münster (ots)