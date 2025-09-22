Fünffacher Eurojackpot-Millionär in NRW: Jackpot am Dienstag weiterhin mit 120 Millionen Euro im ersten Rang

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (19. September) zum fünffachen Millionär geworden. Der Tipper aus dem Raum Dortmund trifft mit drei anderen Spielteilnehmern den zweiten Rang.

Millionengewinn

Bei der Eurojackpot-Ziehung am 19. September wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 9, 37, 40, 41, 46 sowie die Eurozahlen 1 und 12 ermittelt. Ein Tipper aus dem Raum Dortmund hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landeten er und drei weitere Glückspilze aus Bayern, Finnland und Norwegen Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Die Gewinnsumme lautet jeweils: 5.850.555,10 Euro.

Der Spielauftrag des neuen Millionärs aus NRW wurde im Internet bei www.westlotto.de abgegeben. Damit ist der Kunde WestLotto bereits namentlich bekannt. Der Spieleinsatz betrug 10,75 Euro (inklusive Gebühren).

Weiterer Hochgewinn bei Eurojackpot

Einen Gewinn im sechsstelligen Bereich erzielte ein weiterer Internet-Tipper aus Nordrhein-Westfalen ebenfalls am Freitag (19. September) bei Eurojackpot. Ihm und sieben weiteren Spielteilnehmern aus Baden-Württemberg, Finnland (2 x), Schweden, Dänemark (2 x) und Polen werden im dritten Gewinnrang jeweils 276.408,40 Euro ausgezahlt.

Hochgewinne am Samstag

Das sich das Spiel mit den Zusatzlotterien lohnt, zeigen die weiteren Hochgewinne, die am Wochenende Tipper aus NRW abräumten. Gleich vier Gewinne im sechsstelligen Bereich konnten bei SUPER 6 und ein weiterer Hochgewinn bei der GlücksSpirale erzielt werden. Jeweils 100.000 Euro im ersten Gewinnrang von SUPER 6 gehen in die Kreise Unna, Siegen-Wittgenstein, in den Raum Gelsenkirchen und in den Rhein-Erft-Kreis. Der Hochgewinn in der Gewinnklasse VI der GlücksSpirale im Wert von ebenfalls 100.000 Euro wurde von einem WestLotto-Spielteilnehmer im Kreis Olpe erzielt.

Am Dienstag warten erneut 120 Millionen Euro im Eurojackpot

Da der erste Rang beim Eurojackpot nicht getroffen wurde, warten am kommenden Dienstag (23. September) erneut 120 Millionen Euro im Jackpot. Auch im zweiten Rang gibt es einen zusätzlichen Jackpot von rund 19 Millionen Euro. Tipps können in den Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

Quelle: WestLotto (ots)