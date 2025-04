Entwarnung nach Fund von Fliegerbombe in Köln

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Köln-Sülz haben die Behörden am Abend Entwarnung gegeben. Die Warnung sei aufgehoben, teilte die Leitstelle Köln kurz nach 21 Uhr mit.

Zuvor waren ab dem Vormittag knapp 8.000 Menschen aufgefordert worden, kurzfristig ihre Häuser zu verlassen. Die Bombe mit Langzeitzünder müsse noch am selben Tag entschärft werden, hieß es.



Dafür wurde ein Gefahrenbereich von 500 Metern Radius abgesperrt und evakuiert, Mitarbeiter des Ordnungsamtes liefen von Haus zu Haus und klingelten an den Türen. Nicht überall mit Erfolg: An der Absperrung wurden Pizzaboten abgefangen, die Menschen aus dem Evakuierungsbereich beauftragt hatten.

