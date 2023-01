OB Dr. Mentrup kondoliert zum Tod von Max Markgraf von Baden: "Sein Name wird immer eng mit unserer Stadt verbunden sein"

Zum Tod von Max Markgraf von Baden hat Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup dem neuen Chef des Hauses Baden Bernhard Markgraf von Baden im Namen der Stadt sowie auch persönlich sein Beileid ausgesprochen. In seinem Kondolenzschreiben würdigte Mentrup den verstorbenen Markgrafen als eine herausragende Persönlichkeit und einen besonderen Menschen. Max Markgraf von Baden habe seit 1963 an der Spitze des Hauses Baden gestanden, über dessen Geschick er mit Weitblick und großem persönlichen Einsatz auch in schwierigen Zeiten mit schützender Hand gewacht und sein Fortbestehen gesichert habe.

Der Oberbürgermeister hob Max Markgraf von Badens großen Einsatz für das Gemeinwohl hervor. "Tatkräftig, couragiert und versiert, dabei immer Mensch - so kannten wir Max Markgraf von Baden. Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und hohes Verantwortungsbewusstsein kennzeichneten sein Handeln ebenso wie der Blick für das große Ganze", schrieb der OB. Mit außergewöhnlichem Engagement und viel Herzblut habe er sich für Menschen in Not eingesetzt, unter anderem durch humanitäre Hilfsaktionen, bei denen er Flüchtlingen im Sudan oder Menschen in rumänischen Krankenhäusern neue Hoffnung gegeben habe. Der OB würdigte ferner die Gründung des Vereins GermanAid-Baden.

"In Karlsruhe verlieren wir mit Ihrem Vater einen direkten Nachfahren unseres Stadtgründers, der unserer Stadt stets verbunden war", schrieb der OB und erinnerte an die Unterstützung des Hauses Baden bei zahlreichen Anlässen im Rahmen des 300. Stadtgeburtstags. "Alle, die Max Markgraf von Baden kannten, werden seiner stets mit Achtung und Respekt gedenken. Sein Name wird immer eng mit der Stadt Karlsruhe verbunden sein", so Mentrup.

Quelle: Stadt Karlsruhe (ots)