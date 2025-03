Bad Harzburg: Marihuana-Plantage ausgehoben

Am frühen Donnerstagabend beabsichtigte die Erbin eines Hauses in der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg das Objekt zu inspizieren und stellte fest, dass der Zugang zu dem leerstehenden Objekt von innen verriegelt war.

Die hinzugerufene Polizei stellte im Gebäude eine professionelle Cannabisplantage mit einer Vielzahl an Pflanzen fest. Aufgrund der maroden Baustruktur wurden die Etagen des Hauses mit Unterstützung des Technischen Hilfswerkes begehbar gemacht und das Gebäude zunächst gesichert. Personen wurden nicht angetroffen. Am Freitagmorgen begannen gegen 9.30 Uhr die polizeilichen Maßnahmen im Objekt, bei denen insgesamt geschätzt 1.200 Cannabispflanzen sowie eine professionelle Infrastruktur zum Betreiben einer Plantage beschlagnahmt wurden. Die weiteren Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig geführt. Weitere, über diese Pressemitteilung hinausgehende, Informationen sind Teil der aktuellen Ermittlungen und können daher derzeit nicht mitgeteilt werden. Quelle: Polizeiinspektion Goslar (ots)