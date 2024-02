Ehemalige RAF-Terroristin Klette in Untersuchungshaft

Die am Montag festgenommene Daniela Klette, früheres Mitglied der Terrorvereinigung RAF, sitzt wegen mehrerer Raubstraftaten in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Verden sowie das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstag in Hannover mit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte die Festnahme unterdessen einen "großen Erfolg". "Dieser Fahndungserfolg ist das Verdienst jahrzehntelanger unermüdlicher Ermittlungsarbeit", sagte sie. Der Rechtsstaat habe "seine Beharrlichkeit und seinen langen Atem" gezeigt. "Niemand sollte sich im Untergrund sicher fühlen." Mit der Festnahme werde eine weitere strafrechtliche Aufarbeitung der Taten der ehemaligen `Rote-Armee-Fraktion` möglich, ergänzte sie. "Diese Aufklärung schulden wir auch den Angehörigen der Opfer der RAF", so Faeser. Quelle: dts Nachrichtenagentur