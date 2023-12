Kreis Düren: Polizei schenkt Kindern aus Frauenhäusern ein besonderes Weihnachten

Die Polizei Düren setzt auch dieses Jahr ihre Aktion fort und beschenkt analog zur Aktion Engel der evangelischen Gemeinde Baesweiler-Baesweiler-Setterich-Siersdorf Kinder, die aktuell in Frauenhäusern in der Region leben.

Seit vielen Jahren organisiert die evangelische Kirchengemeinde Baesweiler die Aktion Engel, bei der bedürftige Kinder ihre Weihnachtswünsche auf liebevoll gestalteten Wunschzetteln festhalten können. Eine Kollegin der Polizei Düren ist Mitorganisatorin der Aktion. In Anlehnung an dieses berührende Projekt entschied sich die Polizei Düren im vergangenen Jahr, Kinder aus Frauenhäusern mit Geschenken zu überraschen. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Wünsche aufzuschreiben und die Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Düren setzen alles daran, einen dieser Wünsche zu erfüllen. In diesem Jahr konnten wieder über 80 Geschenke gesammelt werden, die aktuell an verschiedene Frauenhäuser verteilt werden. Dies soll den Kindern rechtzeitig zu Weihnachten strahlende Augen bescheren, wenn sich einer ihrer Wünsche erfüllt.

Die Polizei Düren ist dankbar für die herzliche Unterstützung aller Kolleginnen und Kollegen, die es ermöglicht hat, diese wundervolle Aktion wieder umzusetzen und den Kindern in dieser besonderen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Quelle: Polizei Düren (ots)