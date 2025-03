Woche der Ausbildung: Ausbildung im Fokus - Gemeinsam zum Erfolg! // BA-Presseinfo Nr.12

Ab dem 24. März startet in Deutschland die "Woche der Ausbildung". Mit unterschiedlichen Aktionen werben Arbeitsagenturen, Jobcenter und Jugendberufsagenturen gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern für betriebliche Ausbildung.

Die diesjährige Aktionswoche vom 24. bis 28. März 2025 steht unter dem Motto "Ausbildung im Fokus - Gemeinsam zum Erfolg!". Die Chancen für Bewerberinnen und Bewerber auf einen Ausbildungsplatz sind dabei auch in diesem Jahr nicht schlecht. Von Oktober 2024 bis Februar 2025 meldeten Betriebe und Unternehmen 397.000 Ausbildungsstellen. Gleichzeitig gab es 294.000 Bewerberinnen und Bewerber und damit 9.000 mehr als im vergangenen Jahr.

Wie in den Vorjahren sind damit mehr Stellen als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Dennoch gab es Ende Februar im Vergleich zum Vorjahr etwa 20.000 Ausbildungsstellen weniger.

In der Woche der Ausbildung öffnen bundesweit viele Unternehmen ihre Türen für Schülerinnen und Schüler sowie ausbildungsinteressierte junge Menschen und informieren über ihre Ausbildungsangebote. Junge Menschen und ihre Eltern können sich vor Ort über Ausbildungsberufe informieren, direkt mit Unternehmen in Kontakt treten und wertvolle Tipp zur beruflichen Zukunft erhalten.

Die Themen der bundesweit rund 300 Einzelveranstaltungen sind breit gefächert. Von berufsorientierenden Impulsen wie "Berufe für eine Grüne Zukunft" oder der Berufswahlmesse "Beruf Konkret" über ganz praktische Tipps wie etwa "Bewerbungsmappencheck" oder "Finde dein Wunschpraktikum". Bei der "Nacht der Ausbildung" in Mülheim an der Ruhr besuchen künftige Azubis auf einer Bustour Unternehmen. In Freiburg erfährt man bei der "Nacht der unbekannten Berufe" mehr Ausbildungsberufe, die nicht jeder kennt. In Iserlohn und Lüdenscheid kommen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Gamerhalle beim Spiel mit potentiellen Azubis ins Gespräch.

Die Arbeitsagenturen, Jobcenter, Jugendberufsagenturen und ihre Partnerinnen und Partner am Ausbildungsmarkt machen in der Aktionswoche auf die vielen Ausbildungsangebote in den 328 Ausbildungsberufen aufmerksam: Berufsberaterinnen und Berufsberater informieren im persönlichen Gespräch, per Telefon, Videokommunikation oder in Veranstaltungen über Berufe, Ausbildungsvoraussetzungen und beantworten Fragen rund um die Ausbildung, Bewerbungen oder Praktika.

Der Arbeitgeber-Service in den Arbeitsagenturen informiert Ausbildungsverantwortliche in Unternehmen im Rahmen der Woche der Ausbildung

darüber, wie sie mit Hilfe betrieblicher Ausbildung ihren Fachkräftebedarf von morgen sichern können, wie sie sich für Jugendliche als attraktiver Ausbildungsbetrieb präsentieren können und welche Rekrutierungswege geeignet sind, um Auszubildende zu gewinnen. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten vorgestellt, die dazu beitragen, Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren und Auszubildende erfolgreich zum Berufsabschluss zu führen.

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit: "Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Der Berufseinstieg bestimmt, wie sich das Erwerbsleben entwickelt. Wir müssen aktuell leider damit rechnen, dass es in diesem Jahr - so wie am Arbeitsmarkt - auch auf dem Ausbildungsmarkt schwieriger wird. Ich lade deshalb alle jungen Menschen ein, sich frühzeitig an unsere Berufsberatungen zu wenden und unsere Unterstützungsangebote wahrzunehmen - nicht erst, wenn der Schulabschluss schon in der Tasche ist. Sonst geht im Zweifel zu viel Zeit verloren.

Gerade in der Woche der Ausbildung warten viele tolle Angebote auf Sie: Von praktischen Einblicken in Berufe, über Bewerbungstrainings bis hin zu Gaming-Events, wo wir "Zocken" und Berufsberatung kombinieren. Nutzen Sie diese Angebote und informieren Sie sich!"

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA) (ots)