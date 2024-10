Mönchengladbach: 89-Jähriger in seiner Wohnung beraubt

Am Samstag, 12. Oktober, haben zwei Unbekannte einen 89-Jährigen in seiner Wohnung an der Hindenburgstraße niedergeschlagen und beraubt. Erst am Montag vertraute sich der Rentner der Polizei an.

Am Montagnachmittag befand sich ein Beamter des Bezirksdienstes gegen 15.30 Uhr in der Rewe-Filiale am Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Eine Verkäuferin der dortigen Bäckerei machte ihn auf einen Rentner aufmerksam, der vorhin geäußert habe, er sei am Wochenende überfallen worden. Der Beamte suchte das Gespräch mit dem 89-Jährigen, der ihm Folgendes berichtete: Er habe - genau wie heute - am Freitag gegen 13.30 Uhr an einem der Tische der Bäckerei gesessen und habe seinen Kaffee getrunken, als ihn eine Frau angesprochen habe. Diese sei circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß, habe glattes dunkelblondes Haar, das sie zum Zopf gebunden trug und hatte eine schwarze Handtasche dabei. Man habe sich eine Weile unterhalten, dann sei die Frau gegangen. Am nächsten Tag sei jene Frau gegen 18.30 Uhr vor seiner Wohnung erschienen, in Begleitung eines Bekannten (circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, trug eine Basecap). Der Senior habe die beiden eingelassen, da sie ihren Angaben zufolge hungrig und mittellos gewesen seien. In der Wohnung habe der unbekannte Mann ihm auf den Hinterkopf geschlagen und er habe das Bewusstsein verloren. Als er nach kurzer Zeit wieder zu sich kam habe er feststellen müssen, dass die beiden Täter sein Mobiltelefon, Bargeld, Pfandflaschen und Küchenutensilien entwendet und die Wohnung verlassen hatten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sie bittet namentlich noch nicht bekannte Zeugen, die Hinweise zu den beiden verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Quelle: Polizei Mönchengladbach (ots)