Essen-Bergeborbeck: Bagger brennt vollständig aus

Am Dienstagmittag, dem 6. Mai 2025, wurde die Essener Feuerwehr um 14:03 Uhr alarmiert, weil ein Bagger an der Emscherbruchallee in Essen-Bergeborbeck in Brand geraten war. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine Rauchsäule aufsteigen.

Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges stand die Baumaschine bereits in Vollbrand. Sofort leiteten zwei Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren eine Brandbekämpfung ein. Um den Brand vollständig abzulöschen, wurde Löschschaum eingesetzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da die beiden Löschfahrzeuge zur Wasserversorgung Schläuche zu Hydranten verlegen mussten, war die Straße für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Dies führte zu starken Verkehrsbehinderungen im Bereich der Emscherbruchallee und der Econova-Allee. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle konnte der Polizei Essen übergeben werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwachen Stadthafen und Borbeck. Quelle: Feuerwehr Essen (ots)