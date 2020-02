Ein Toter und mehrere Verletzte bei Schießerei in Berlin

Bei einer Schießerei in Berlin ist am Freitagabend eine Person ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt. Das teilte die Polizei in der Nacht mit.

Gegen 22:50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert und zum Tempodrom nahe des Potsdamer Platzes gerufen worden. "Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte vor dem Gebäude Schüsse abgegeben, infolge dessen eine Person starb und 3 weitere verletzt wurden", so die Polizei. Später war von vier Verletzten die Rede. Die Täter seien flüchtig, so die Beamten. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur