Die ganze Welt in meiner Tasse - Tag des Tees 2023

Die ganze Welt in meiner Tasse, unter diesem Motto feiert die deutsche Tee-Wirtschaft am 21. Mai den diesjährigen Tag des Tees und möchte daran erinnern, wie die Liebe zum Tee Menschen weltweit verbindet und in Zukunft noch mehr zusammenführen soll. Zurück geht das schöne Motto auf den Satz "Die ganze Welt hat sich in einer Tasse Tee gefunden" aus dem legendären Book of Tea von Okakura Kakuzo, das vor über 100 Jahren erschienen ist.

Tees in ihrer ganzen Vielfalt sind nicht nur Teil einer hochentwickelten Genusskultur, sie gewinnen als wertvolle, natürliche Lebensmittel nicht nur hierzulande zunehmend an Bedeutung. Dabei schlägt Tee als Handelsware Brücken zwischen den Kontinenten, verbindet junge und alte Teefans und soll, wenn es nach den deutschen Tee-Herstellern geht, wirtschaftliche Entwicklungen in den Ursprungländern weiter vorantreiben. "Mehr Nachhaltigkeit, mehr Bio, mehr Teilhabe der Erzeuger, die deutsche Tee-Branche will Standards setzen, die auch international Vorbildcharakter haben.", erklärt Annemarie Leniger, Vorstandsmitglied des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands, die ehrgeizigen Ziele der Branche. "Der Tag des Tees ist ein schöner Anlass um zu zeigen, dass Tee gleich nach Wasser das beliebteste Getränk der Erde über alle Grenzen hinweg positiv wirken kann", erläutert Annemarie Annemarie Leniger das diesjährige Motto und lädt dazu ein am 21. Mai unter dem schönen Motto Die ganze Welt in meiner Tasse, Tee gemeinsam zu entdecken und mitzufeiern. Hintergrund: Der International Tea Day und seine besondere Bedeutung in Deutschland 2019 haben die Vereinten Nationen den 21. Mai zum International Tea Day erklärt, um die weltweite Bedeutung von Schwarztees (Camellia sinensis) zu würdigen. In Deutschland, wo sich traditionell auch Kräuter- und Früchtetees großer Beliebtheit erfreuen, wird der International Tea Day auf Initiative des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands hin alljährlich am 21. Mai unter einem besonderen Motto als Tag des Tees gefeiert. Der Deutsche Tee & Kräutertee Verband e.V. ist das Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft in Hamburg. Der Verband und seine Mitglieder engagieren sich für die öffentliche Wahrnehmung von Tee (Camellia sinensis), Kräuter- und Früchtetee als wertvolle Lebensmittel und wichtige Bestandteile einer gesunden Ernährung. Wir setzen uns gemeinsam ein für Verbraucherschutz, umsichtige gesetzliche Regulierung und sowohl soziale als auch Nachhaltigkeitsstandards, die weltweit vorbildlich sind. Quelle: Deutscher Tee & Kräutertee Verband e.V. (ots)