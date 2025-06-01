Frau bei Stichwaffen-Angriff in Magdeburg getötet

In Magdeburg ist am Sonntagmittag eine 59-jährige Frau mit einer Stichwaffe getötet worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat an einer Kreuzung im Stadtteil Neue Neustadt im Norden Magdeburgs.

Gegen 12:15 Uhr soll ein 57-jähriger Mann die Frau mit dem Stichwerkzeug attackiert haben. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei bisher noch unklar. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb das Opfer noch am Tatort.



Der mutmaßliche Täter wurde mit schweren Verletzungen vorgefunden und vorläufig festgenommen. Der 57-Jährige wird derzeit notfallmedizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Beide Personen sind syrische Staatsangehörige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur