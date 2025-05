Nächster Schritt in der Siegener Innenstadt: Landrat Andreas Müller ordnet "Strategische Fahndung" an

Der laufende Sondereinsatz in der Siegener Innenstadt geht in die nächste Phase. Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Andreas Müller hat für die Siegener Innenstadt die "Strategische Fahndung" angeordnet. Sie gilt ab dem kommenden Montag (5. Mai) und zunächst für den Zeitraum von 28 Tagen bis zum 02. Juni.

"Unsere offenen und verdeckten Maßnahmen, die wir seit Anfang März im Bereich der Siegener Innenstadt verstärkt durchführen, haben schon erste Erfolge gezeigt. Nichtsdestotrotz verfolgen wir etwaige Straftaten auch weiterhin konsequent. Bereits letztes Jahr hat sich die Strategische Fahndung in Siegen bewährt."

Die Strategische Fahndung ist eine Maßnahme nach dem Polizeigesetz und gibt der Polizei die Möglichkeit, Anhalte- und Sichtkontrollen auch ohne konkrete Verdachtsmomente durchzuführen. Das bedeutet, dass Personen unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit angehalten, nach ihrer Identität befragt und auch mitgeführte Gegenstände sowie Fahrzeuge in Augenschein genommen werden können. "Das schöne Wetter der letzten Wochen hat die Menschen wieder vermehrt in die Innenstadt strömen lassen. Mein Ziel ist es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dort sicher fühlen können. Daher ist es wichtig, die gesetzlichen Spielregeln nochmals zu unterstreichen", so Landrat Andreas Müller weiter.

Neben der Strategischen Fahndung hat die Polizei gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern aus Bundespolizei und dem Ordnungsamt der Stadt Siegen mehrere Sondereinsätze für die kommenden vier Wochen geplant. Hinzu kommt die Waffenverbotszone am Siegener Bahnhof, die durch die Bundespolizei für jeden Freitag und Samstag im Mai erlassen wurde. "Die verschiedenen Maßnahmen fügen sich wie Puzzlestücke zu einem Gesamtbild zusammen, das den Zeitraum der Strategischen Fahndung begleitet. Wir werden aber selbstverständlich auch darüber hinaus in der Siegener Innenstadt präsent sein", fasst der Abteilungsleiter der Polizei, Leitender Polizeidirektor Klaus Bunse abschließend zusammen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein (ots)