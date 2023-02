Konzertabend 19. Februar 2023 – Freiheitsliebe

Freiheitsliebe lädt dich zu einem besonderen kulturellen Erlebnis in München ein. Erlebe beim „Freiheitsliebe Konzertabend“ Live-Musik, Lesungen und Theaterinstallation. Es werden beeindruckende Menschen auf der Bühne zu sehen und bewegende Botschaften zu hören sein. Der Abend wird von vielen Künstlern gemeinsam gestaltet. Es geht um die Freiheit von uns allen, um mehr Menschlichkeit und Frieden unter allen Menschen.

Mitwirkende: Perin Dinekli, Yoki, Eloas Min Barden, Julian Aicher, Impulsdrin, Sam Moser, Mike Sense u.a.



Sei auch du dabei! Deine Tickets kannst du hier auf dieser Seite unkompliziert und direkt bestellen. Ein Ticket kostet 30 Euro. Bitte komm auf uns zu, wenn du dieses Event live erleben möchtest, dir aber die Eintrittskarte nicht leisten kannst. Wir werden dann versuchen, einen Förderer für dich zu finden.



Die Vorstellung beginnt am Sonntag, den 19. Februar um 16 Uhr und endet ca. um 20:30 Uhr. In der einstündigen Pause ist Zeit zum Austausch. Es gibt ein externes Gastronomieangebot vor Ort – mit fairen Preisen.



Mit dem Eintrittspreis finanzieren wir die Saalmiete und die Gage an die Künstler. Mit deinem Besuch förderst du Kunst und Kultur aus den Reihen der Freiheitsbewegung. Gemeinsam sind wir stark!

Ort: Tizianstraße 18, München

Beginn: 19.2.2023, 16:00 Uhr, Einlass 15:30 Uhr

Hier kann man Karten buchen: https://elopage.com/s/freiheitsliebe

Hier gibt es weitere Infos zur Veranstaltung: https://freiheitsliebe.org/konzertabend/

