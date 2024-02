Stade: Tötungsdelikt - Mordkommission setzt Polizeitaucher ein

Am heutigen Dienstag hat die Mordkommission der Stader Polizei in dem derzeit laufenden Ermittlungsverfahren zu einem Tötungsdelikt am Stader Bahnhof vom 21.01.2024 (wir berichteten) Taucher der Technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg eingesetzt.

Die Taucher haben den in der Nähe des Tatortes verlaufenden Lauf des Burggrabens zwischen 11:00 h und 14:00 h komplett im Bereich der Hansebrücke und der darunter verlaufenden Fußgängerbrücke aus Richtung Parkhaus zur Innenstadt abgetaucht, um mögliche Beweismittel zu finden. Neben diversen Müll konnten auch verschiedene andere Gegenstände aufgefunden werden. Ob diese unter Umständen dem Verfahren zugeordnet werden können, müssen die nun anstehenden Auswertungen noch ergeben. Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Ermittler sind auch weiterhin auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)