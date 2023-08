Odenthal: Unbekannte Täter brechen in Grundschule und Kindertagesstätte ein und richten hohen Sachschaden an

In der Nacht zu Donnerstag (10.08.) wurde die Polizei aufgrund von Alarmauslösungen zu einer Kindertagesstätte und einer Grundschule in der Sankt-Engelbert-Straße in Voiswinkel gerufen. Um 01:53 Uhr kam es zu einem Einbruchalarm der Kindertagesstätte und nur drei Minuten später löste die Alarmanlage der benachbarten Grundschule aus.

Unmittelbar wurden mehrere Streifenwagen zu der Einsatzörtlichkeit geschickt. Bei Eintreffen umstellten die Polizisten zunächst die beiden Gebäude, konnten jedoch keine Personen mehr in Tatortnähe antreffen. Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief erfolglos. An einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich der Kindertagesstätte waren deutliche Hebelmarken zu erkennen und die Tür stand offen. Im Inneren wurden ein durchwühlter Schlüsselkasten sowie eine beschädigte Tür vorgefunden. Eine hinzugerufene Vertreterin der Einrichtung gab nach einer ersten Inaugenscheinnahme an, dass nichts entwendet worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Bei dem benachbarten Grundschulgebäude verschafften sich die Täter Zugang, indem sie eine Seiteneingangstür gewaltsam aus der Fassung hebelten. Im Inneren der Schule wurden mehrere Türen augenscheinlich mit grober Gewalt aufgebrochen, Lampen wurden von der Decke und aus ihren Fassungen gerissen und mehrere Raumdecken dadurch massiv beschädigt. Diverse Räume wurden in einem durchwühlten Zustand vorgefunden. Nach einer ersten Begehung durch die Schulleiterin gab diese an, dass mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Geldkassette entwendet worden waren. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Der an dem Gebäude entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm in beiden Fällen Strafanzeigen auf und führte eine Spurensicherung an den Tatorten durch. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe und sucht nach aufmerksamen Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Wer Angaben zu den beiden Einbrüchen machen kann, wendet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0.

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)