Darmstadt: Polizei bittet um Hinweise zu zwei aufgefundenen Fahrrädern

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, um zwei Fahrräder ihren rechtmäßigen Eigentümer zuzuordnen. Beide Fahrräder konnten bislang keinem Besitzer zugeordnet werden.

Das erste Fahrrad, ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer, Modell "VIATOR ETD1861", wurde am 1.8. gegen 17 Uhr in einem Parkhaus in der Kasinostraße entdeckt. Das Rad zeigt sichtbare Schäden, die auf einen möglichen Diebstahl hindeuten könnten.

Das zweite Fahrrad, ein graurot-orangefarbenes Mountainbike von Cube, Modell "Stereo Pro 120", wurde als reiner Rahmen am 16.8. gegen 23:20 Uhr in der Arheilger Straße gefunden.

Die Polizei bittet alle, die Angaben zu den Fahrrädern oder deren rechtmäßigen Besitzern machen können, sich unter der Rufnummer 06151 969-0 beim Kommissariat 43 zu melden. Hinweise könnten helfen, die Räder ihren Eigentümern zurückzugeben und weitere Ermittlungen zu unterstützen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)