Schermbeck: Radlader brannte

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 2 - PKW Brand" an die Einsatzstelle "Malberger Straße" alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle brannte ein Radlader in voller Ausdehnung. Der Brand wurde von den Einsatzkräften mit einem C-Rohr abgelöscht. Aufgrund auslaufender Betriebssstoffe wurde die Untere Wasserbehörde des Kreis Wesel hinzugezogen. Nach der Bergung des Radladers wurde die Sperrung der Straße aufgehoben und die Einsatzstelle an die Untere Wasserbehörde übergeben. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war der Einsatz gegen 17:35 Uhr beendet.

Quelle: Feuerwehr Schermbeck (ots)

