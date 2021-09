Windesheim: PKW-Fahrer landet in Weinbergen

Am Freitag, 10.09.21, gegen 15.40 Uhr befährt ein 33-jähriger PKW-Fahrer die K47 aus Richtung Wallhausen kommend in Richtung Windesheim.

Am Ende einer Linkskurve verliert der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und kommt anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im dort angrenzenden Weinberg überschlägt er sich mehrfach und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Am Fahrzeug und am Weinberg entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000,-EUR.



Quelle: Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)