Saarbrücken: Unbekannter Toter in Großrosseln aufgefunden Wer kennt diesen Mann?

Am Morgen des 09. April 2023 fand ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs war, in einer frei zugänglichen, von außen einsehbaren Scheune in Großrosseln hinter der Emmersweilerstraße einen männlichen Leichnam auf. Die Identität des Mannes konnte bislang nicht geklärt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Aufgrund von Zeugenangaben konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der Verstorbene vorwiegend in Großrosseln und dem direkt angrenzenden französischen Ort Petite Roselle aufhielt. Personen mit denen er sich zu Lebzeiten unterhalten hat, stellte sich der Unbekannte mit dem Vornamen Jean-Paul vor. Der Mann ist keinem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der unbekannte Tote kann wie folgt beschrieben werden: schlanke Statur



ca. 178 cm groß



ca. 55 bis 68 Jahre alt



graue, lichte Haare - Bartträger, jedoch immer von unterschiedlicher Länge



sprach französisch, vermutlich Muttersprachler



trotz Wohnungslosigkeit sehr gepflegtes Erscheinungsbild



jeweils eine Narbe am rechten Unterarm und am linken Knie Personen, die Hinweise zur genauen Identität des Toten machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0681/962-2167 oder der Mailadresse [email protected] mit dem Dezernat LPP 213 - Straftaten gegen das Leben und die sexuelle Selbstbestimmung oder dem Kriminaldauerdienst (0681/962-2133) in Verbindung zu setzen. Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland (ots)