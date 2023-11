Keine Speisekarte, kein Paket, keine Fahrkarte, kein Arzttermin?

Ohne Smartphone keine Speisekarte, ohne App kein Paket, ohne E-Mail keine Fahrkarte, ohne Account kein Arzttermin, Feuerwehr rufen nur noch per Online-Formular? Kennen Sie das Problem? An immer mehr Stellen begegnet uns Digitalzwang: Wir werden gezwungen eine bestimmte App herunterzuladen, jederzeit ein Smartphone dabei zu haben und jede Menge Informationen über uns preiszugeben. Die Feuerwehr kannst Du natürlich noch ohne Online-Formular rufen, aber der Rest der Liste ist echt. Dies berichtet die NGO "digitalcourage e.V." in ihrer Pressmitteilung.

Weiter heißte es darin: "Digitalzwang ist ein Problem, weil er Menschen ausschließt. Und weil wir unsere Wahlfreiheit verlieren. Es werden immer mehr Daten über uns, unsere Bewegungen, unsere Kontakte, unsere Vorlieben und Schwächen gesammelt. Unsere digitalen Profile werden immer detaillierter und wir immer eingeengter in dem, was wir zu sehen bekommen und was wir tun können. Wir bei Digitalcourage lieben Technik – gerade deshalb setzen wir uns gegen Digitalzwang ein. 2023 haben wir der Deutschen Post DHL einen BigBrotherAward für ihre neuen Packstationen verliehen, die ohne Smartphone kein Paket mehr rausrücken. Und Digitalcourage klagt gegen die Deutsche Bahn und ihre trackerverseuchte App. Wir wollen das Thema im nächsten Jahr auf die politische Agenda bringen. Weil wir nicht gegen jeden Fall einzeln klagen wollen, denken wir groß. Das Grundgesetz braucht ein Update: Schutz vor Digitalzwang und ein Recht auf ein analoges Leben. Es geht um ein solidarisches Recht, einen digitalen Dienst nicht zu nutzen – aus welchen Gründen auch immer. Dazu wollen wir ein Rechtsgutachten einholen, das klärt, wie und mit welcher Definition das neue Grundrecht in die Verfassung aufgenommen werden kann. Wir haben schon eine Reihe Ideen, aber dafür brauchen wir Deine Hilfe: Spende, damit wir das 2024 anpacken können! Setzen wir uns gemeinsam ein für eine Welt, in der Technik so gestaltet ist, dass sie uns ein freies Leben erleichtert – anstatt uns auszuforschen und zu bevormunden!" Quelle: digitalcourage e.V.