A4 Höhe Bucha: Pkw geht in Flammen auf

Heute Vormittag ging ein Pkw auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe der Anschlussstelle Bucha in Flammen auf. Grund dafür war ein technischer Defekt am Fahrzeug. Die Fahrerin bemerkte dies und brachte ihren Pkw auf dem Standstreifen zum Stehen. Sofort brach das Feuer im Motorraum des Fahrzeuges aus.

Glücklicherweise konnte sie sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten, sodass niemand verletzt wurde. Aufgrund der Löscharbeiten wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt. Die dabei entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)