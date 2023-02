Lottomillionär Chico im stern-Interview: "Christian Lindner hat mich sehr verletzt"

Der Lottomillionär Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, hat sein Unverständnis über eine Spitze des Bundesfinanzministers Christian Lindners (FDP) geäußert. "Christian Lindner hat mich sehr verletzt", sagte Yildirim im Gespräch mit dem stern. "Warum sagt er, dass ich keine Bildung habe?"

Lindner hatte Anfang Januar bei einer Rede gegen die Idee eines staatlichen Grunderbes Yildirim verspottet und gesagt: "Der Lottomillionär Chico hat gezeigt, dass man auch wesentlich größere Summen durchbringen kann, wenn man keine Bildung hat."

Yildirim sagte weiter: "Ich bin schlau auf Straßenart. Lindner würde keinen Tag in der Nordstadt klarkommen." Gemeint ist das Viertel, die Dortmunder Nordstadt, aus dem Yildirim stammt und das deutschlandweit als Brennpunktbezirk bekannt ist.

Im Gespräch mit dem stern äußerte Yildirim, der im September fast zehn Millionen Euro im Lotto gewann, er habe das Gefühl, außerhalb seiner Heimat wollten ihn fast alle abstürzen sehen - was auch an seiner Vergangenheit als Drogenabhängiger und Kleinkrimineller läge. "Die warten nur auf meinen Absturz", so Yildirim. "99,9 Prozent der Leute. Ich werde ihnen beweisen, dass ein Lottomillionär nicht zerbrechen muss."

Der 42-Jährige betonte, er wolle nun investieren. Angesprochen auf seine medialen Zukunftspläne sagte er, ins Dschungelcamp gehen wolle er nicht. "Aber Bachelor könnte ich mir vorstellen", so Yildirim. "Bin ja noch Single."

Quelle: STERN (ots)