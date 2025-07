1,2 Millionen sofort und jeden Monat 5.000 Euro bis 2045 aufs Konto für GlücksSpirale-Rentner aus Rheinland-Pfalz

Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz darf sich in den nächsten 20 Jahren über attraktive Zahlungseingänge auf seinem Konto freuen.

Weil bei der Ziehung der Gewinnzahlen am 19. Juli die siebenstellige Gewinnzahl 1359936 gezogen wurde, erhält der noch anonyme Glückspilz einen Kombigewinn in Höhe von 1,2 Millionen Euro sofort für seine großen Wünsche und zusätzlich 20 Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro ausbezahlt.

Er hatte an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, der GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance teilgenommen - mit genau der siebenstelligen Gewinnzahl der GlücksSpirale, die bei der Ziehung in München ermittelt wurde. Sie stimmte als einzige bundesweit mit seiner Losnummer überein.

Je ein GlücksSpirale-Gewinn in Höhe von 100.000 Euro fiel am Samstag nach Schleswig-Holstein und Bayern.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro, die Chance auf 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang, und 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Rund 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 858 Mio. Euro dem Sport, über 748 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 598 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 378 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen im abgelaufenen Jahr über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

Quelle: LOTTO Bayern (ots)