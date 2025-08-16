Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Dr. med. Walter Weber bittet um Unterstützung

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 08:31 durch Sanjo Babić
Dr. med. Walter Weber bei der Leipziger Demo am 31. Mai 2020 Bild: Screenshot / Impfkritik
Der Hamburger Arzt Dr. med. Walter Weber gehört zu den mutigen Ärzten, die von Anfang an die Corona-Maßnahmen kritisiert und auf die Verletzung der Grundrechte hingewiesen hat. Und er ist einer der prominentesten Vertreter des Widerstands gegen den "Corona-Putsch von oben", der von den Systemparteien seit 2020 läuft. Deshalb gehört er auch zu den Ärzten, die systematisch von politisch eingesetzten und gesteuerten Staatsanwälten verfolgt werden. Dies schreibt der Medizinjournalist und Impfexperet Hans U. P. Tolzin auf "Impfkritik.de"

Tolzin weiter: "Sein Aufruf in eigener Sache: "Liebe Follower, Freunde und Mitstreiter, nachdem am 9.12.2024 das mündliche Urteil gegen mich mit 22 Monaten Haft auf Bewährung erfolgt ist, kam Anfang April 2025 das schriftliche Urteil.

Wir hatten schon am 9.12.2024 Revision eingelegt und haben jetzt zum 7.5.2025 die Revisionsbegründung geliefert. Jetzt liegt der Vorgang beim BGH (Bundesgerichtshof in Leipzig, 5. Strafsenat). Was ich erfahre: Um sein Recht zu kämpfen, ist sehr teuer! Deshalb freue ich mich weiterhin über finanzielle Unterstützung. Die Unterstützung geht an das

Ärztehilfswerk Weißer Kranich
IBAN DE56 7645 0000 0232 1701 91
Stichwort: Schenkung für Dr. Walter Weber

Danke für die Unterstützung!"

Quelle: Impfkritik

