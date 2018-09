Keine Genehmigung für Berliner Mauer-Projekt "Dau" in diesem Jahr

Das Mauer-Projekt "Dau" kann in diesem Jahr in Berlin nicht stattfinden. Die nötigen Genehmigungen werden nicht rechtzeitig erteilt. Das wollen laut einem Bericht des "Tagesspiegels" Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) und Stadträtin Sabine Weißler am Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz verkünden. Nach Tagesspiegel-Informationen waren die Probleme mit Technik und Sicherheit zu groß, um die notwendigen Genehmigungen in der Kürze der verbleibenden Zeit zu erteilen.

Die Berliner Festspiele wollten als Veranstalter das Kunstprojekt am 12. Oktober starten. Erwartet worden war eine Entscheidung über die Genehmigung eigentlich erst am 28. September. Für das "Dau"-Projekt sollte ein großes Areal rund um das Kronprinzenpalais in Berlin Mitte, Unter den Linden, abgesperrt werden. Das Projekt hatte die Unterstützung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die von einem "Weltereignis" sprach. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich positiv über das Projekt geäußert. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)

