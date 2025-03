Bochum: Feuer in einem leerstehenden Industriegebäude in Westenfeld

Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in einem leerstehenden Industriegebäude an der Gollheide in Westenfeld ausrücken. In einem Raum brannte Unrat, verletzt wurde niemand.

Gegen 16:10 Uhr erreichten unzählige Anrufer die Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112, die eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Gollheide meldeten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese deutlichen Flammenschein sowie Rauch aus mehreren Fenstern eines leerstehenden Industriegebäudes feststellen. Da es keinerlei Hinweise auf Personen im Gebäude gab, wurde umgehend mit einer Brandbekämpfung begonnen. Ein Trupp unter Atemschutz ging dafür über eine Leiter durch ein Fenster in den Brandraum vor und konnte die Flammen mit einem Strahlrohr schnell ablöschen. So war der Brand bereits nach knapp 10 Minuten unter Kontrolle und eine Brandausbreitung konnte verhindert werden. Für die Wasserversorgung musste eine Schlauchleitung über die Bahngleise der Straßenbahn verlegt werden, weshalb der Bahnverkehr für rund 30 Minuten unterbrochen war. Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Heide und Eppendorf-Höntrop der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Feuerwehr Bochum (ots)