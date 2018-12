Festakt für 60 Jahre "Gorch Fock" wird wegen Verdacht auf Korruption verschoben

Am Montag, den 17.12.2018 sollte 60 Jahre nach Indienststellung des Segelschulschiffes "Gorch Fock" ein Festakt zum Jubiläum stattfinden. Nachdem nun die Marine am 12.12.2018 Kenntnis davon bekommen hat, dass ein Mitarbeiter des Arsenals in Wilhelmshaven unter Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Werftliegezeit des Segelschulschiffes "Gorch Fock" steht, wird der ursprüngliche Termin abgesagt.

Der Anfangsverdacht war ausreichend für eine Abgabe an die zuständige Staatsanwaltschaft (Osnabrück). Die Ermittlungen müssen nun zunächst abgewartet werden, heißt es seitens der Verantwortlichen bei der Marine in einer Pressemitteilung. Daher wird der Festakt zu 60 Jahren Segelschulschiff "Gorch Fock" auf einen späteren Termin verschoben. Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)

