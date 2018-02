73-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall in Halle

In Halle (Saale) ist am Freitag eine 73 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Die Autofahrerin kam mit ihrem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und geriet in ein Baumschutzgitter, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 73-Jährige wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Die Hallenserin kam offenbar wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße ab und erlag diesen später, so die Beamten weiter. Den Pkw barg ein Abschleppdienst.

Quelle: dts Nachrichtenagentur