Lotto-Glück am Mittwoch! Das sind die Zahlen (01.10.2025)

Die dts veröffentlicht die Gewinnzahlen der Mittwochs-Ausspielung. Presse Augsburg nennt die gezogenen Zahlen, während LOTTO.de den Ziehungsmodus und die Uhrzeit bestätigt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Gezogen wurden 9, 12, 14, 32, 37, 41. Die Superzahl lautet 1. Im Spiel 77 ergibt sich der Zahlenblock 2243327, in der Zusatzlotterie Super 6 lautet er 378857. Der Deutsche Lotto- und Totoblock erinnert daran, dass die Wahrscheinlichkeit für sechs Richtige mit Superzahl äußerst gering ist und Glücksspiel Risiken birgt.

Die Live-Ziehung findet mittwochs üblicherweise am frühen Abend statt. Gewinnerinnen und Gewinner sollten ihre Tipps über offizielle Stellen prüfen und die Fristen beachten. Für Quoten und Gewinnauszahlung sind die Landeslotteriegesellschaften zuständig.

