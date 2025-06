Straßenverkehrsunfälle im April 2025: 2 % mehr Verletzte als im Vorjahresmonat

Im April 2025 sind in Deutschland rund 31 300 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 % oder rund 800 Verletzte mehr als im Vorjahresmonat.

231 Menschen verloren im April 2025 ihr Leben bei Verkehrsunfällen, das war 1 Person mehr als im April 2024. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden stieg um rund 800 auf 25 000 (+3 %). Insgesamt registrierte die Polizei im April 2025 rund 213 400 Straßenverkehrsunfälle und damit etwa 3 900 weniger als im Vorjahresmonat (-2 %).

In den ersten vier Monaten des Jahres 2025 erfasste die Polizei insgesamt rund 788 000 Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 10 700 weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei rund 80 300 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 entspricht dies einer Zunahme um 1 % oder 600. 766 Menschen wurden von Januar bis April 2025 im Straßenverkehr getötet und 101 300 verletzt. Das waren 5 Getötete weniger und in etwa so viele Verletzte wie im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschaden blieb, sank um 2 % oder 11 300 auf rund 707 700.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)