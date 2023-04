Umfrage: Mehrheit sieht bei Krankenhaus-Ausstattung Defizite

Eine deutliche Mehrheit der Bürger sieht bei der finanziellen und personellen Ausstattung in den deutschen Krankenhäusern Defizite. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv gaben dies 87 Prozent der Befragten an.

Nur elf Prozent glauben, dass die Kliniken dort insgesamt gut oder sehr gut aufgestellt sind. Von allen Befragten wurden 48 Prozent in den letzten fünf Jahren stationär in einem Krankenhaus behandelt. 78 Prozent der Patienten waren mit dem letzten stationären Aufenthalt sehr beziehungsweise eher zufrieden, 17 Prozent hingegen weniger zufrieden oder unzufrieden.

Die Behandlungsqualität in deutschen Krankenhäusern schätzt eine Mehrheit von 60 Prozent aller Befragten grundsätzlich als gut oder sehr gut ein, 36 Prozent jedoch als nicht so gut oder schlecht. Als (sehr) gut bewerten sie vor allem die jüngeren, unter 45 Jahre alten Befragten sowie diejenigen, die in den letzten zwei Jahren selbst als Patient stationär im Krankenhaus waren. Die Daten wurden am 14. und 17. April erhoben.

Datenbasis: 1.003 Befragte. Quelle: dts Nachrichtenagentur