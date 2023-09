Hückeswagen: 19-Jähriger bei Regen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Am Dienstagabend (12. September) ist ein 19-Jähriger in Hückeswagen-Mühlenberg mit seinem Auto von der Bundesstraße 237 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der junge Mann aus Wipperfürth war mit einem BMW gegen 22 Uhr von Hückeswagen in Richtung Wipperfürth gefahren. In einer Kurve geriet der BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Straßengraben, wo er mit der Front gegen einen Baum stieß. Etwa 10 Meter später kam der BMW im Straßengraben zum Stillstand. Der 19-jährige Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die eine Einlieferung in das Wipperfürther Krankenhaus erforderlich machten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Reifen der Hinterachse nicht mehr über eine ausreichende Profiltiefe verfügten.



Quelle: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis (ots)