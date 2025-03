Erwachsene in Deutschland verbringen im Schnitt 12 Minuten am Tag mit Gartenarbeit Männer arbeiten etwas länger im Garten als Frauen

Die Tage werden länger, es wird wärmer, Pflanzen beginnen zu blühen. Für viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner beginnt in diesen Tagen die Gartensaison: 12 Minuten verbringen die Menschen ab 18 Jahren in Deutschland durchschnittlich pro Tag mit Gartenarbeit, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 mitteilt. Dazu zählen Tätigkeiten wie Blumen oder Bäume pflanzen, Gemüse anbauen, Obst und Gemüse ernten, Unkraut jäten, Garten und Pflanzen draußen gießen, Hecken schneiden oder Rasen mähen. Auf die Woche gerechnet verbrachten die Menschen 2022 somit durchschnittlich knapp eineinhalb Stunden mit Gartenarbeit. Dabei handelt es sich um Durchschnittswerte bezogen auf das gesamte Kalenderjahr.

Männer verbringen etwas mehr Zeit mit Gartenarbeit als Frauen

Männer verbringen etwas mehr Zeit mit Gartenarbeit als Frauen: Sie arbeiteten durchschnittlich 13 Minuten täglich im Garten, Frauen 11 Minuten am Tag. Ältere Menschen investieren durchschnittlich mehr Zeit in die Gartenarbeit: Menschen ab 65 Jahren arbeiteten täglich 21 Minuten im Garten. In der Altersgruppe 45 bis 64 Jahre waren es 13 Minuten, bei den 30- bis 44-Jährigen waren es 7 Minuten. Die 18- bis 29-Jährigen verrichteten durchschnittlich 3 Minuten Gartenarbeit am Tag.

Haushalte geben 20 Euro pro Monat für Gartenartikel, Pflanzen und Blumen aus

Im Jahr 2022 gaben Haushalte im Schnitt 20 Euro pro Monat für Gartenartikel, Pflanzen und Blumen aus. Darunter fallen unter anderem Ausgaben für Blumentöpfe, Erde, Pflanzen, Samen, Blumen und Düngemittel - unabhängig davon, ob diese Produkte für den Garten, Balkon oder im Innenbereich verwendet werden. Haushalte, die im selbst genutzten Wohneigentum leben, gaben 28 Euro pro Monat für Gartenartikel, Pflanzen und Blumen aus. Bei Haushalten in Mietwohnungen waren die Ausgaben mit 12 Euro pro Monat deutlich geringer.

Methodische Hinweise:

Die hier dargestellten Ergebnisse zur Gartenarbeit stammen aus der Zeitverwendungserhebung (ZVE) und umfassen die Aktivitäten Pflanzenpflege draußen und Gartenarbeit. Bei den Zeitangaben ist zu berücksichtigen, dass es sich um Durchschnittswerte beispielsweise über Jung und Alt, Männer und Frauen, Erwerbstätige und Nichterwerbstätige handelt. Zudem wurde der Durchschnitt über Werktage und Wochenenden eines gesamten Kalenderjahres hinweg gebildet. Die ZVE findet rund alle zehn Jahre auf freiwilliger Basis statt. Alle teilnehmenden Haushaltsmitglieder ab 10 Jahren halten an drei vorgegebenen Tagen, davon zwei Wochentage und ein Tag am Wochenende, ihre Zeitverwendung in einem Zeit-Tagebuch oder in einer App fest, indem sie ihre konkreten Aktivitäten im Tagesverlauf dokumentieren.

Datengrundlage für die Ausgaben von Haushalten für Gartenartikel, Pflanzen und Blumen (ohne Weihnachtsbäume) sind die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). Auch bei den Ausgaben ist zu berücksichtigen, dass es sich um Durchschnittswerte über das gesamte Kalenderjahr und alle Formen von Haushalten handelt. Ergebnisse für Haushalte, deren regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen 18 000 Euro und mehr beträgt, bleiben in den LWR unberücksichtigt, da diese in zu geringer Zahl an der Erhebung teilnehmen. In die LWR werden nach den gesetzlichen Vorgaben Haushalte von Selbstständigen (Gewerbetreibende und selbstständige Landwirte und Landwirtinnen sowie freiberuflich Tätige) nicht einbezogen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)