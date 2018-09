Im Saarland fahren die ältesten Pkw, in Bayern und Thüringen die jüngsten

Saarländer fahren die ältesten Pkw. Im Schnitt sind über CHECK24 versicherte Pkw im Saarland seit 10,4 Jahren auf den Straßen unterwegs. Damit sind sie durchschnittlich gut ein Jahr älter als in Bayern und Thüringen. In den beiden Freistaaten beträgt das Durchschnittsalter der Autos lediglich 9,3 Jahre.1) In Duisburg sind Pkw im Schnitt am ältesten, in Potsdam am jüngsten.

Im Vergleich der 50 größten deutschen Städte sind Autos mit 11,2 Jahren in Duisburg und Gelsenkirchen am ältesten. Dahinter reihen sich Hagen (10,8), Ludwigshafen, Osnabrück und Saarbrücken (jeweils 10,7) ein. Die neusten Fahrzeuge sind in Augsburg (8,8) und Potsdam (8,6) unterwegs.1) Durchschnittsalter der Pkw seit 2007 um 18 Prozent gestiegen Fahrzeuge der CHECK24-Kunden waren 2007 durchschnittlich 8,4 Jahre alt. 2018 geben Kunden das Alter ihres Pkw bei Versicherungsabschluss mit 9,9 Jahren an - ein Plus von eineinhalb Jahren oder 18 Prozent.2) Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im Jahr Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen - dadurch sinkt der Beitrag. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3) 1)Datenbasis: alle von Juli 2017 bis Juni 2018 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen - vollständige Liste mit den 50 größten deutschen Städten unter: http://ots.de/GjJAVW 2)Datenbasis: alle seit 2007 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen; vorläufiger Wert für 2018 (Januar bis August); vollständige Jahresübersicht unter: http://ots.de/PCEYAs 3)Die vollständige Studie der WIK-Consult unter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf Quelle: CHECK24 GmbH (ots)

