ADAC Monatsrückblick Kraftstoffpreise: Ölpreis und Reiseverkehr nur teilweise Gründe für deutlichen Anstieg

Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise für August 2023 hat Super E10 einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Durchschnittlich 1,860 Euro je Liter kostete Benzin im vergangenen Monat. Das sind fast sechs Cent mehr als im Juli (1,805 Euro). Der Preissprung bei Diesel fiel noch stärker aus: Ein Liter kostete im Schnitt 1,766 Euro, im Vormonat zahlten Dieselfahrer mit 1,641 Euro pro Liter durchschnittlich noch 12,5 Cent weniger.

Am günstigsten konnte Anfang August getankt werden. Am 1. August war Diesel mit 1,720 am preiswertesten zu haben, für Super E10 mussten die Autofahrer am 9. des Monats mit 1,840 Euro je Liter am wenigsten bezahlen. Im Verlauf des Augusts stiegen die Preise an den Zapfsäulen immer weiter. Teuerster Tanktag war für Super E10 der 27.8. mit 1,885 Euro je Liter. Diesel war am 29.8. mit 1,797 Euro je Liter am teuersten.

Aus Sicht des ADAC waren die Preise im August durchweg auf zu hohem Niveau. Gerade zum Monatsende kletterten sie weiter nach oben. Zwar stieg auch der Ölpreis (Brent) zum Monatsende wieder an, die Preisentwicklung an den Zapfsäulen deutet aber darauf hin, dass der Sommerreiseverkehr im Urlaubsmonat August bei der Preispolitik wieder eine größere Rolle spielt. Unabhängig davon sieht der ADAC hohen Spielraum für Preissenkungen.

Der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit abends zu tanken. Auswertungen des Clubs zeigen, dass Tanken zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten ist. Wer morgens tankt, zahlt hingegen im Schnitt acht bis neun Cent mehr als abends. Praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADAC Drive", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt.

Quelle: ADAC (ots)