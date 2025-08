Haßloch: Dachstuhl im Vollbrand

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in Haßloch zu einem Vollbrand eines als Werkstatt genutzten Dachstuhls.

Das Feuer konnte durch die rasch eingreifende Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass keine angrenzenden Wohnhäuser beschädigt wurden.

Bei dem Brand wurde ein 69-jähriger Mann leicht verletzt und musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zunächst im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Neustadt an der Weinstraße übernommen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)