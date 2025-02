Aldenhoven: Betrunken in Mauer gefahren

Am Abend des 22.02.2025 verursachte eine alkoholisierte 37-Jährige einen Unfall beim Rangieren. Gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall in der Heidgasse in Siersdorf gerufen.

Vor Ort traf man auf einen Mann und eine Frau; augenscheinlich beide betrunken. Das verunfallte Auto war in einer Mauer zum Stehen gekommen. Zunächst beschuldigten sich die 37-Jährige aus Aldenhoven und der 31-Jährige aus Aldenhoven gegenseitig, das Auto gefahren zu sein. Dann verdichteten sich jedoch die Hinweise, dass die Frau am Steuer gesessen hatte. Sie verfügt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und ihr Atemalkoholwert lag bei 1,9 Promille, sodass ihr später eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 7000 Euro. Quelle: Polizei Düren (ots)