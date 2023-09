Melle: Hunderte Konservendosen illegal im Wald entsorgt - Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen vier Wochen hat ein Unbekannter schätzungsweise knapp 1000 Konservendosen illegal in einem Waldstück in der Straße An der Europastraße entsorgt.

Die Ablagestelle befindet sich unweit der Hausnummern 43 u 45. Größtenteils handelt es sich um ein Milchprodukt, das vornehmlich im Ausland verzehrt wird. Die Polizei hat inzwischen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ermittelt gegen Unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder der Herkunft der Konserven geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Melle unter 05422/92260 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Osnabrück (ots)