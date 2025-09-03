Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Essen-Vogelheim: Ausgedehnter Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Essen-Vogelheim: Ausgedehnter Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Essen
Bild: Feuerwehr Essen

Am heutigen Dienstagnachmittag, dem 2. September 2025, wurde die Essener Feuerwehr um 15:33 Uhr durch zahlreiche Anrufende zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Keller eines Reihenhauses in der Krablerstraße nach Essen-Vogelheim gerufen. Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge zu der gemeldeten Adresse.

Bild: Feuerwehr Essen
Bild: Feuerwehr Essen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Brandrauch aus dem Gebäude. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie, hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus ihrem Haus gerettet und gaben an, dass vermutlich die Sauna im Keller in Brand geraten war.

Nach der ersten Erkundung setzte die Einsatzleitung mehrere Trupps unter Atemschutz ein, die mit handgeführten Strahlrohren in den Keller vorgingen, um den Brand zu bekämpfen. Aufgrund der hohen Brandlast im Keller gestalteten sich die Löschmaßnahmen sehr aufwändig. Die Einsatzkräfte leiteten Lüftungsmaßnahmen ein, durchsuchten das Gebäude und nach rund eineinhalb Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Verlauf des Einsatzes wurde eine leblose Katze in dem Haus aufgefunden.

Durch das massive Brandereignis ist das Haus unbewohnbar. Die betroffene Familie kommt vorübergehend bei Bekannten unter. Das Gebäude wurde vom lokalen Energieversorgungsunternehmen vom Strom- und Gasnetz getrennt und durch die Polizei zur Brandursachenermittlung versiegelt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein unmittelbar gegenüberliegender Kindergarten aufgefordert, die Fenster zu schließen, die Lüftungsanlage abzuschalten und die Eltern zu informieren, dass die Kinder nicht abgeholt werden konnten. Durch die Leitung der Kindertagesstätte war die Betreuung der Kinder zu jeder Zeit sichergestellt. Nachdem die Rauchentwicklung sichtbar abgenommen hatte, konnten alle Kinder von ihren Eltern abgeholt werden.

Für die Dauer des Einsatzes war die Krabelstraße voll gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit rund 35 Einsatzkräften der Feuerwachen Stadthafen, Altenessen, Borbeck und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Essen (ots)

