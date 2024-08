Stockach: Zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde am 02.08.2024 um 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn BAB 98 zwischen die Auffahrt Stockach West und Ost alarmiert.

Vor Ort ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und ist im Grünstreifen neben der Autobahn zum Stehen gekommen. Mehrere Airbags hatten aufgrund des Überschlags im Fahrzeug ausgelöst.

Die Feuerwehr Stockach rückte mit drei Fahrzeugen bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Rüstwagen zur Einsatzstelle auf die Autobahn aus. Der betroffene PKW konnte, wie gemeldet, im Grünstreifen der Autobahn vorgefunden werden. Eine verletzte Person wurde durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut und versorgt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei den Sicherungsmaßnahmen auf der Autobahn. Für die Dauer des Einsatzes musste der rechte Seitenstreifen der Autobahn gesperrt werden. Aufgrund des dichten Verkehrs bildete sich bald ein größerer Rückstau. Die Feuerwehr Stockach sicherte das Unfallauto, stelle den Brandschutz sicher, klemmte die Batterie des Fahrzeugs ab und kontrollierte, ob Betriebsmittel aus dem Fahrzeug auslaufen.

Nach einer halben Stunde konnten die Einsatzstelle und die weitere Absicherung an die Polizei übergeben werden und alle Fahrzeuge der Feuerwehr begaben sich auf Rückfahrt ins Feuerwehrhaus.

Noch während der Rückfahrt zog ein starkes Unwetter über das Stockacher Stadtgebiet. Die Leitstelle informierte die eingesetzten Fahrzeuge über mehrere überflutete Straßen und angehobene Kanaldeckel. Durch die eingesetzten Kräfte wurden umgehend zwei stark betroffene Einsatzstellen angefahren und die überfluteten Stellen begutachtet. Im Bereich Württembergerhofweg und im Bereich Zozneggerstraße kam es zu stark überfluteten Straßen und mehreren angehobenen Kanaldeckeln. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich und sicherte die ausgespülten Kanaldeckel.

Kurz nach dem Einrücken der ersten Fahrzeuge in das Feuerwehrhaus wurde die Feuerwehr Stockach zusammen mit der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen um 14:45 Uhr durch die Leitstelle Konstanz erneut zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn B31n Auffahrt Ost in Fahrtrichtung Überlingen gerufen. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Für die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde somit ein Einsatzalarm für den Rüstzug ausgelöst. Noch während der Anfahrt des Einsatzleitwagen der Feuerwehr Stockach wurde eine erschwerte Anfahrt aufgrund der Wetterverhältnisse und des vorherigen Unfalls gemeldet. Die erst eintreffende Polizei bestätigte einen schweren Verkehrsunfall mit zwei PKW und mindestens drei teils schwer verletzten Personen. Von der Leitstelle wurden bereits drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Anfahrt gestaltete sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens teils sehr schwierig für die nachrückenden Kräfte. Der Verkehrsfluss war mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen und alle Fahrspuren waren gesperrt. Bei Eintreffen der weiteren Einsatzkräfte konnte ein schwerer frontaler Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen vorgefunden werden. Zwei Personen waren beim Eintreffen der Feuerwehr in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Einsatzkräfte mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die sehr gute Zusammenarbeit beider Feuerwehren machte es möglich, beide Patienten effizient und schnell aus ihren Fahrzeugen zu befreien. Es musste auf engsten Platzverhältnissen an zwei Unfallfahrzeugen parallel gearbeitet werden. Die Polizei räumte die komplette Autobahn, um die Landung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen. Nach Übergabe beider Patienten an den Rettungsdienst wurden wie bereits beim vorherigen Einsatz der Brandschutz sichergestellt, die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und beide Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsstoffe kontrolliert.

Die Einsatzstelle konnte nach einer Stunde an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Stockach war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Stockach (ots)