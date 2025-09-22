Tödliche Schüsse in Ludwigshafen-Maudach – Polizei sucht Täter

Zum Tötungsdelikt in Ludwigshafen melden FOCUS und dpa (ProSieben) übereinstimmend: Ein 26-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Maudach erschossen, der Täter ist flüchtig. Die Polizei fahndet, eine zunächst festgenommene Person wurde wieder freigelassen.

Demnach fanden Einsatzkräfte den Mann auf einer Straße; die Hintergründe sind unklar. Die Ermittler baten um Hinweise aus der Bevölkerung und werteten Spuren am Tatort aus. In den offiziellen Mitteilungen steht bislang kein Motiv fest; Spekulationen werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentiert. Die Behörden verweisen auf laufende Maßnahmen und bitten von Falschinformationen in sozialen Medien abzusehen. Quelle: ExtremNews

